Guerre en Ukraine : ce que l’on sait sur les attaques qualifiées de «sans précédent» à Kiev

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que Kiev et d’autres régions avaient été victimes d’attaques aériennes russes «sans précédent» dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Une série d'attaques aériennes sur Kiev, sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété, se poursuit. C'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai», a indiqué l’administration civile et militaire de Kiev ce jeudi 18 mai dans un communiqué.

La capitale ukrainienne a été la cible d’une puissante attaque aérienne russe dans la nuit. Kiev a affirmé que des missiles de croisière, «probablement (…) de type X-101/555», ont été lancés par des bombardiers russes Tu-95MS et Tu-160 depuis la mer Caspienne, et que des drones de reconnaissance ont ensuite survolé Kiev.

Toutefois, 29 des 30 missiles ainsi que quatre drones lancés par la Russie ont été abattus grâce au système de défense anti-aérienne ukrainien, a indiqué l’armée de l’air.

En raison de la chute de débris des missiles interceptés, un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de Kiev. Une personne a également été tuée et deux autres blessées dans le port d'Odessa, sur la mer Noire, dans l’attaque d’un site industriel. Des attaques ont également été lancées dans la région de Vinnytsia, dans le centre du pays, et à Khmelnytskyi, à une centaine de kilomètres plus à l'ouest, selon la presse locale.

«Des lieux symboliques de Kiev sont la cible d'attaques de missiles russes. Le Kremlin a besoin de ces attaques insensées et très coûteuses pour la Russie sur la capitale afin d'augmenter le degré d'hystérie patriotique à l'intérieur du pays», a déclaré sur les réseaux sociaux Oleksiy Danilov, secrétaire du conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.

Kyiv remains putin’s maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,…

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023