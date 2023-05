Présidentielle en Turquie : le président sortant Recep Tayyip Erdogan revendique la victoire au second tour

Le président Recep Tayyip Erdogan a revendiqué, ce dimanche 28 mai, la victoire au second tour de l'élection présidentielle en Turquie.

Pour Recep Tayyip Erdogan, les urnes ont parlé. Le président sortant a revendiqué ce dimanche la victoire au second tour de l'élection présidentielle turque. Juché sur un bus devant son domicile d'Istanbul, sur la rive asiatique du Bosphore, le chef de l'Etat, 69 ans dont vingt au pouvoir, a pris la parole devant une mer de drapeaux rouges brandis par une foule enthousiaste.

«Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années», a-t-il déclaré. Selon l'agence officielle turque Anadolu, Recepp Tayyip Erdogan recueille 52,1% des suffrages, contre 47,9% pour son adversaire Kemal Kiliçdaroglu après décompte de près de 99% des voix.

La victoire de la stabilité

Des rassemblements spontanés se sont formés partout dans les villes où le «Reis» a triomphé, en particulier au coeur de l'Anatolie. Ni le désir de changement et d'ouverture d'une partie de l'électorat, ni l'inflation sévère qui mine la Turquie, ni les restrictions aux libertés et l'hyperprésidentialisation d'un pouvoir qui a envoyé des dizaines de milliers d'opposants derrière les barreaux ou en exil, n'ont pesé face au désir de sécurité et de stabilité qui s'était déjà exprimé au premier tour du scrutin.

Le parti du président Erdogan, l'AKP islamo-conservateur, sur lequel il a bâti son accession au pouvoir suprême, a perdu des sièges au Parlement mais conserve sa majorité avec ses alliés.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a félicité Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire, précisant que la France et la Turquie avaient «d'immenses défis à relever ensemble». «Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer», a-t-il déclaré.

La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

Kemal Kiliçdaroglu exprime sa «tristesse»

Kemal Kiliçdaroglu, qui encaisse quant à lui une défaite de plus, malgré une campagne qui prenait le contrepied de celle du président en promettant le «retour du printemps» face aux invectives, a exprimé dimanche soir sa «tristesse» pour l'avenir de la Turquie.

«Je suis profondément triste face aux difficultés qui attendent le pays», a déclaré le candidat malheureux et chef du principal parti de l'opposition turque, qui s'exprimait depuis le siège de son parti à Ankara, après la victoire du président Erdogan