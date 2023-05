Guerre en Ukraine : le Danemark va tripler ses dépenses militaires d'ici à 2033

Dans un contexte rendu des plus incertains en raison de la guerre en Ukraine, les autorités danoises ont fait part de leur intention, ce mardi, de tripler, d'ici à dix ans, leurs dépenses militaires.

Un investissement massif et un signal fort envoyé. Le Danemark a annoncé mardi qu'il allait tripler ses dépenses militaires lors des dix prochaines années après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec des investissements à l'Est, dans l'Atlantique nord et dans l'Arctique.

«Le gouvernement souhaite renforcer considérablement la défense et la sécurité du Danemark en y consacrant environ 143 milliards de couronnes (19,2 milliards d'euros) au cours des 10 prochaines années», a déclaré le ministre de la Défense par intérim, Troels Lund Poulsen, dans un communiqué.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen, dont le nom circule pour devenir la nouvelle secrétaire générale de l'Otan, avait déjà annoncé lundi une nouvelle allocation massive pour l'Ukraine, avec une enveloppe supplémentaire de 2,4 milliards d'euros en 2023 et 2024.

En 2024, les dépenses militaires (investissements en matériel, personnel, infrastructures...) s'éléveront à 6,9 milliards de couronnes, contre 6,7 milliards cette année, et devraient tripler pour atteindre 19,2 milliards (2,6 milliards d'euros) en 2033, selon le projet du gouvernement.

Objectif : 2% du PIB pour la Défense

Ces efforts sont notamment financés par la suppression d'un jour férié, déjà entérinée malgré un inhabituel mouvement de contestation.

Pour le gouvernement, qui entend consacrer 2% de son PIB à sa défense d'ici 2030, un objectif de l'Otan dont il est membre, l'ambition est triple.

«L'objectif reste que l'Arctique et l'Atlantique Nord soient une zone de basse tension. Nous devons bien sûr protéger le Danemark et remplir notre obligation d'assumer la responsabilité conjointe de la sécurité dans la Baltique», a indiqué le ministre.

«Dans le même temps, le Danemark doit continuer à soutenir l'Ukraine de manière significative (...) Et nous devons continuer à être actifs et à pouvoir envoyer des contributions au reste du monde. Notre engagement envers l'UE joue un rôle important à cet égard», a-t-il souligné.