Italie : des agents des services secrets italiens et israéliens étaient à bord du bateau qui a coulé dans le lac Majeur

Les quatre personnes mortes dans le chavirement d’un bateau sur le lac Majeur, dans le nord de l’Italie, ce dimanche 28 mai, seraient des agents des services de renseignement italiens et israéliens, rapporte la Rai.

Alors qu’un bateau de tourisme a chaviré, dimanche 28 mai, sur le lac Majeur dans le nord de l’Italie, faisant quatre victimes, la plupart des passagers seraient des agents des services de renseignement italiens et israéliens, selon les informations du quotidien italien Rai News.

«Au cours de la soirée du 28 mai, à la suite d’un accident nautique provoqué par une violente trombe d’eau, Claudio Alonzi, 62 ans, marié et père de deux enfants, et Tiziana Barnobi, 53 ans, mariée et mère d’un enfant, ont perdu la vie. Ces deux personnes travaillaient pour le renseignement et se trouvaient dans la région pour participer à une rencontre conviviale organisée à l’occasion de l’anniversaire d’un des participants», ont expliqué dans un communiqué les services de sécurité italiens.

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, l’une des quatre victimes est Erez Shimoni, un Israélien de 50 ans et «ancien membre des forces de sécurité». D’après la Rai, la quatrième victime est une citoyenne russe de 50 ans, Anja Bojkova, la compagne du propriétaire du bateau. Elle était descendue dans la cabine, avec son chien, pour se protéger de la pluie qui commençait à tomber. Elle y est restée prisonnière.

Une réunion d'agents de renseignement ?

Toujours d’après les informations de la Rai, parmi la vingtaine d’autres passagers qui ont été secourus par d’autres bateaux ou qui ont pu atteindre le rivage à la nage, la majorité serait issue des renseignements italiens et israéliens. Dix rescapés auraient d’ailleurs déjà rejoint Tel-Aviv à bord d’un avion militaire.

Une vidéo filmée par les pompiers a montré un hélicoptère de recherche survolant des eaux houleuses où flottaient des chaises et d'autres débris. Le lac Majeur, qui se trouve dans le sud des Alpes, est le deuxième plus grand lac d'Italie et une destination touristique prisée.