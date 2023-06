Voici les 12 pays d'Europe où l'autoroute est gratuite

Dans un contexte d'inflation, les Français sont nombreux à privilégier la voiture comme moyen de transport. En Europe, de nombreuses autoroutes sont gratuites. Une bonne nouvelle à quelques semaines des vacances d'été.

Malgré les prix des carburants, environ 7 Français sur 10 privilégient leur voiture pour partir en vacances, selon une enquête réalisée par l’automobile-club Roole en collaboration avec Ipsos. Une tendance qui se confirme chez les 18-34 ans, d'après un sondage d'Alliance France Tourisme dévoilé en mai dernier. Dans un climat économique tendu et à l'approche des vacances, il existe des moyens afin de minimiser les coûts : utiliser les 12 autoroutes européennes gratuites.

douze autoroutes gratuites, à quelques exceptions

L’Allemagne, le Danemark, la Belgique, Chypre, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et l’Espagne font partie des pays où les autoroutes sont gratuites. Néanmoins, certaines sections restent payantes. Par exemple, il faudra débourser plus de 60 euros pour emprunter le pont de l’Øresund, reliant la Suède au Danemark.

La gratuité n'est pas un acquis. Si les automobilistes qui circulent en Allemagne jouissent de voies rapides gratuites, c'est en partie grâce à la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé, en 2019, discriminatoire le projet allemand de péage, dont la charge économique aurait pesé sur les usagers étrangers.

En Espagne, au 1er janvier 2020, deux tronçons d'autoroute de près de 500 kilomètres sont redevenus gratuits, une promesse du Premier ministre, Pedro Sanchez. Le pays poursuit sur sa lancée en cessant de renouveler ses concessions aux gestionnaires d’autoroutes. Une excellente nouvelle pour la deuxième destination mondiale.

7 pays où les autoroutes sont payantes par péages

Sept pays européens appliquent un système de paiement par péages : la France, l’Italie, le Portugal, la Grèce, la Croatie, l’Irlande et la Pologne. La France est le pays le plus coûteux d'Europe. Il faut compter environ 7 euros pour 100 kilomètres. Un prix justifié. Les autoroutes françaises sont considérées comme les plus sûres du continent. À titre de comparaison, en Pologne, il faut débourser l'équivalent de deux centimes du kilomètre. L'Italie pratique approximativement les mêmes prix que dans l'Hexagone.

Le paiement par vignette est quant à lui une particularité d'Europe de l'Est, à l'instar de l'Autriche, la Hongrie ou encore la République Tchèque. Le tarif de la vignette, achetée et collée sur le pare-brise, varie en fonction du type de véhicule et de la durée de validité nécessaire.

Enfin, Malte est hors classement. Le pays insulaire d'Europe du Sud, qui se développe en matière de tourisme depuis quelques années, ne compte tout simplement aucune autoroute.