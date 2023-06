Mexique : les restes retrouvés dans 45 sacs à Zapopan appartiennent aux huit jeunes disparus fin mai

Les autorités mexicaines ont confirmé ce mardi 6 juin que les restes humains découverts dans 45 sacs dans l'Etat de Jalisco, correspondent à huit personnes portées disparues depuis fin mai.

Le mystère qui planait à Zapopan depuis une semaine finalement résolu. Les autorités mexicaines ont confirmé ce mardi 6 juin que les restes humains découverts dans 45 sacs laissés au fond d'un ravin dans l'Etat de Jalisco correspondent aux huit travailleurs d'un centre d'appel portés disparus depuis fin mai.

«Les preuves (...) confirment qu'ils correspondent aux jeunes qui travaillaient dans un centre d'appel à Zapopan et étaient portés disparus», a assuré le gouvernement de l'Etat de Jalisco dans un communiqué, se basant sur le rapport des experts légistes.

Grâce aux premiers éléments d’investigation, le gouvernement fédéral a indiqué que le centre d'appel était impliqué dans diverses activités illégales, comme des fraudes immobilières et des arnaques par téléphone.

Déclarées disparus par leurs familles respectives après avoir été aperçues pour la dernière fois entre le 20 et le 22 mai, les victimes, deux femmes et six hommes, étaient âgées d’une trentaine d’années. Les restes de leur corps ont été découverts à proximité de leur lieu de travail.

15.000 disparus dans l’Etat de Jalisco depuis 1962

Ce mardi, le parquet de Jalisco a annoncé que 27 cadavres avaient été découverts le 25 mai dernier dans la municipalité de Tlajomulco de Zuniga, également situé en banlieue de Guadalajara comme Zapopan. Les enquêteurs ont pu identifier huit des corps retrouvés.

En 2021, près de 70 sacs contenant des restes humains appartenant à 11 personnes ont été découverts à Tonala, à proximité de Guadalajara. Entre décembre 2018 et avril 2023, 1.573 corps ont été retrouvés dans 136 fosses clandestines distinctes. Plus largement, l’Etat de Jalisco a totalisé plus de 15.000 personnes disparues depuis 1962.

Ces disparitions multiples «résultent de la décision du Cartel de Jalisco - Nouvelle Génération (CJNG) en 2015 d'étendre ses frontières. Ils ont envahi le Michoacán, le Jalisco, et se sont déplacés vers Zacatecas et d'autres parties du pays», a analysé David Saucedo, spécialiste des questions de sécurité. A la tête du cartel, Nemesio Oseguera, surnommé «El Mencho», a vu sa tête mise à prix par les Etats-Unis avec une récompense de 10 millions de dollars, soit plus de 9,3 millions d’euros, offerte pour sa capture.

Depuis le lancement d’une opération militaire visant à lutter contre le trafic de drogue dans tout le pays en décembre 2006, le Mexique a enregistré plus de 340.000 meurtres et quelque 100.000 disparitions.