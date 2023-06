Mort de Silvio Berlusconi : quel est le montant de sa fortune et qui pourrait en hériter ?

Silvio Berlusconi est mort lundi 12 juin à l'âge de 86 ans. Homme d'affaires et homme politique, il laisse derrière lui une importante fortune. Mais à combien s'élève-t-elle et qui pourrait en profiter ?

Il Cavaliere s'en est allé. Silvio Berlusconi est mort ce lundi des suites d'une leucémie. Âgé de 86 ans, il était l'un des entrepreneurs italiens les plus riches et influents du pays.

Le magnat des médias, qui a dirigé l'Italie à trois reprises pendant neuf ans au total, possédait en effet un véritable empire, notamment dans le monde de l'édition et de la communication.

Selon le magazine américain Forbes, l'ancien président du Conseil disposait d'un patrimoine personnel ainsi estimé à 7,3 milliards de dollars (environ 6 milliars d'euros), comme le relaye le média italien The Post Internazionale. En 2021, l'éternel revenant, dont la mort politique fut maintes fois annoncée à tort, était le sixième homme le plus riche d'Italie et le 318e plus riche du monde.

ses héritiers déjà placés aux postes clés

Si dans les premières heures qui ont suivi l'annonce du décès de Silvio Berlusconi, aucune information n'avait filtré quant à un éventuel testament, il est toutefois raisonnable de penser que son héritage ira principalement à ses cinq enfants.

Silvio Berlusconi détenait notamment la majorité des parts de Fininvest, la holding présidée par sa fille aînée, Marina, qui contrôle toutes les entreprises familiales. En 2021, la société affichait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 360 millions d'euros de bénéfices.

Fininvest contrôle notamment le groupe Mediaset, désormais appelé MediaForEurope, dont le fils Pier Silvio Berlusconi en est le PDG, et qui détient aussi Mondadori, le théâtre Manzoni, la Banca Mediolanum et l'équipe de football de Monza.

Celui qui était surnommé «l'immortel» pour sa longévité en politique, détenait concrètement plus de 60% des parts de Fininvest. Marina et Pier Silvio, les deux premiers enfants du Cavaliere, en détiennent chacun 7,65%, tandis que les trois autres enfants issus de son union avec sa seconde épouse Veronica Lario, détiennent une part totale de 21,4% de la holding, rapporte encore The Post Internazionale.

Pourtant, s'il est très probable que l'héritage de l'ancien président du Conseil ira à ses 5 enfants, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora et Luigi, il n'est pas dit qu'ils décident de conserver le contrôle de toutes les sociétés ayant appartenu à leur père. Le club de football de Monza pourrait notamment être mis en vente selon la presse italienne.