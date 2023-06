L'écrivain américain Cormac McCarthy est mort à l'âge de 89 ans

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy, qui connut le succès sur le tard grâce à ses romans emblématiques tels que «De si jolis chevaux» ou «La route», est mort mardi à l'âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur.

Une perte d'envergure pour le monde de la littérature. Chroniqueur de l'Amérique des Appalaches et du «Far West» sombre et cruel, Cormac McCarthy, dont des romans ont été adaptés par Hollywood («No Country for old men») et qui remporta un prestigieux prix Pulitzer, est décédé chez lui à Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau Mexique, a annoncé l'éditeur Alfred A. Knopf.

“Keep a little fire burning; however small, however hidden.”



—Cormac McCarthy, The Road





Pulitzer Prize-winning author Cormac McCarthy died today of natural causes at his home in Santa Fe, New Mexico. He was eighty-nine years old. pic.twitter.com/5Xl9MH5Nx2 — Alfred A. Knopf (@AAKnopf) June 13, 2023

Né Charles McCarthy le 20 juillet 1933 à Providence, dans l'Etat de Rhode Island (nord-est), cet auteur de 12 romans «fut l'un des écrivains les plus renommés et influents de la planète», a salué le géant de l'édition Penguin Ramdom House.

Au cours de sa vie, l'écrivain aura remporté plusieurs récompenses prestigieuses aux Etats-Unis dont un Pulitzer pour «La route» en 2006 qui raconte une errance d'un père et d'un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d'origine inconnue. Il n'aura en revanche jamis remporté le prix Nobel de littérature.

«peut-être le plus grand romancier américain de (son) temps»

Premier à réagir, le géant de la littérature Stephen King s'est incliné sur Twitter devant «peut-être le plus grand romancier américain de (son) temps».

Cormac McCarthy, maybe the greatest American novelist of my time, has passed away at 89. He was full of years and created a fine body of work, but I still mourn his passing. — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2023

Et le musicien de rock Jason Isbell s'est demandé également sur Twitter «combien d'entre nous ont été influencés» par McCarthy? «Un nombre incommensurable».

I could go onstage and say “this next one was influenced by Cormac McCarthy” and literally sing any song I’ve ever written — Jason Isbell (@JasonIsbell) June 13, 2023

Reclus et détaché des contraintes matérielles - il a longtemps vécu dans des motels miteux -, Cormac McCarthy n'a accordé qu'une poignée d'interviews aux médias.