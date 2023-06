Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse la Russie de préparer «un attentat terroriste» à la centrale nucléaire de Zaporijia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé ce jeudi 22 juin la Russie de préparer un «attentat terroriste» à la centrale nucléaire de Zaporijia occupée par les troupes russes, ce qui pourrait impliquer une fuite de «radiations».

Le risque nucléaire à nouveau au cœur du conflit ukrainien. Ce jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de préparer un «attentat terroriste» à la centrale nucléaire de Zaporijia, située dans le sud de l'Ukraine et occupée par les troupes russes.

«Nos renseignements ont obtenu des informations selon lesquelles la Russie envisage le scénario d'un attentat terroriste à la centrale de Zaporijia, un attentat avec un rejet de radiations. Ils ont tout préparé pour cela», a-t-il déclaré dans une vidéo. «Nous transmettons ces informations à tous nos partenaires dans le monde entier, toutes les preuves», a-t-il poursuivi. «Le monde est prévenu, le monde peut et doit agir», a-t-il exhorté.

We have just had a report from our intelligence and the Security Service of .



Intelligence has received information that Russia is considering a scenario of a terrorist attack on the Zaporizhzhia nuclear power plant. A terrorist attack with radiation leakage. They have prepared… pic.twitter.com/WK6qM090Ru

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2023