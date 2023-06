Rome : filmé en train de graver son nom sur le Colisée, il provoque la colère des internautes

Un touriste a été surpris en train de graver son nom sur le Colisée. Un acte qui pourrait lui coûter très cher.

Une scène surréaliste. Un visiteur a été filmé inscrivant son prénom et celui de sa compagne sur l’emblématique Colisée à Rome, à l'aide d'une clé.

La vidéo, relayée sur Reddit, montre l'homme gravant «Ivan + Haley 23» dans l'une des briques du monument italien. Selon celui qui a filmé la scène, l'entaille pourrait représenter la date de leur visite, le vendredi 23 juin. Vêtu d'un short et d'un t-shirt bleu, le touriste sourit à la caméra en réalisant qu'il est filmé, sans pour autant arrêter son action.

Les images ont provoqué une vague d'indignation sur la toile. En effet, des internautes ont pris à partie l'homme, réclamant son arrestation et une peine sévère. Il pourrait être condamné à une amende d'environ 20.000 euros et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.

Une pratique récurrente

Le Colisée a toujours été le théâtre de nombreux actes de vandalisme. En 2014, un touriste russe a été arrêté après avoir utilisé une pierre pointue pour tailler un «K» de 25 centimètres dans le bâtiment historique. Il a été poursuivi pour dégradation aggravée du patrimoine culturel et condamné à une amende de 20.000 euros.

Pour rappel, le Colisée, grand amphithéâtre de l'Empire romain, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990.