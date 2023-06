Attaques de requins : voici les 5 zones les plus dangereuses au monde

Si les attaques de requins sont très rares, elles sont également très localisées et certaines zones sont bien plus dangereuses que d’autres. Voici les 5 zones les plus dangereuses au monde en 2022.

Contrairement au mythe relayé par l’industrie cinématographique, le requin n’est pas un animal tueur d’hommes. En réalité, les attaques sont très rares et localisées. En 2022, on a dénombré 57 attaques, dont seules 5 ont été mortelles, soit le chiffre le plus bas depuis dix ans. Selon les données de l’International Shark Attack File, de l’université de Floride, 50 des 57 attaques ont eu lieu dans les eaux américaines ou australiennes.

Les Etats-Unis

Avec 29 attaques recensées en 2022, les eaux américaines ont remporté, l’année dernière, le «titre» des eaux les moins sûres du monde. Dans le détail, la Floride a dénombré 16 attaques, suivie par l’Etat de New-York avec 8 morsures. Hawaii ferme le podium avec 5 attaques, dont une mortelle.

Si les Etats de Floride et de Hawaii sont connus pour abriter des requins, le fait de recenser des attaques à New-York est plus étonnant. Selon les chercheurs, cela s’explique par l’installation d’une population de requins taureaux au sud de Long Island, et les morsures seraient principalement du fait de jeunes requins.

L’Australie

Réputées pour accueillir une très grande population de requins de nombreuses espèces, les eaux australiennes ont dénombré 21 attaques sur l’année 2022. Toutefois, aucune de ces attaques n’a été mortelle cette année.

L’Afrique du Sud

Terre également connue pour accueillir de nombreuses espèces de requins, dont les grands requins blancs, qui profitent de ces eaux plus chaudes pour venir se reproduire, l’Afrique du Sud a recensé deux attaques de grands requins blancs en 2022. Elles ont toutes les deux été mortelles.

L’Egypte

Plus surprenant, les eaux égyptiennes ont également été le théâtre de deux attaques de requins en 2022, mortelles à chaque fois. Si les chercheurs n’en ont pas la certitude absolue, ils estiment que ces attaques en mer Rouge sont le fait d’un seul requin-tigre.

Le Brésil, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande

Non habituées aux attaques de requins, ces trois zones ont pourtant été marquées, en 2022, par une attaque de requin chacune. Toutefois, aucune de ces attaques n’a été mortelle.

37% des espèces de requins menacées d’extinction

Toutes ces données sont rassurantes pour les humains. «Le risque d’être mordu par un requin reste incroyablement faible», souligne l’Université de Floride. Ces rares attaques sont néanmoins une mauvaise nouvelle pour les squales. Si elles sont en baisse, les chercheurs estiment que c'est en partie lié à la baisse significative de leur nombre dans tous les océans du monde.

En 2021, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 37% des espèces de requins et de raies étaient menacées d’extinction.