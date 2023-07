Suisse : les images impressionnantes de la tornade qui a fait un mort et plusieurs blessés à La Chaux-de-Fonds

Après un passage dans le Doubs, de violentes rafales de vent couplées à des orages ont touché sous forme de «mini-tornade» la Chaux-de-Fonds (Suisse), faisant une victime et plusieurs blessés.

L'est de la France et la Suisse secoués. Lundi, de violents orages ont frappé l'est du pays, et particulièrement le Doubs, provoquant notamment des rafales allant jusqu'à 250 km/h et une «mini-tornade», selon les sapeurs-pompiers du département.

Les dégâts sont particulièrement impressionnants. Le phénomène s'est ensuite rapidement déplacé en direction de la Suisse, où la police affirme que la tempête a fait un mort et plusieurs blessés.

Selon la RTS, «c'est notamment la chute d'une grue dans le quartier de la gare qui a provoqué le décès d'une personne. L'engin est tombé sur une voiture qui a ensuite pris feu».

Ces images tournées vers 11h30 témoignent de la puissance des rafales descendantes qui ont accompagné l'orage à Montlebon (Doubs) avant de toucher La Chaux-de-Fonds en Suisse. (© Nathalie Jeanningros Picard via @Meteo_FC_) pic.twitter.com/ORBqnGUtF0 — Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2023

La météo suisse évoque «une probable tornade, associée à une cellule orageuse» et assure avoir relevé à 11h30 une rafale à plus de 217 km/h sur sa station météo de la Chaux-de-Fonds, ville à la frontière française, particulièrement touchée.

VIDÉO CHOC - Intemperies : Nombreux dégâts suite à un orage violent et possible tornade entre Montlebon (Doubs)et la Chaux-de-Fonds (Suisse) plusieurs blessés à La Chaux-de-Fonds, avec des rafales de 217 km/h enregistrées source :(France news 24) pic.twitter.com/DVD774MoMz — (@PtaVla07) July 24, 2023

Dans l'après-midi, la police neuchâteloise a de nouveau demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux, alors qu’une nouvelle cellule orageuse approchait la ville.

Autre vidéo stupéfiante du violent #orage qui a frappé La Chaux-de-Fonds en #Suisse ce matin. Des rafales de la puissance d'un ouragan ! (Via FBX D4wn)pic.twitter.com/LGlh6OWM9B — Anthony Grillon (@AnthoGrillon) July 24, 2023

Les images montrent des toits arrachés et plusieurs poids lourds retournés dans les fossés. La police neuchâteloise affirme que la tempête a fait «une quinzaine de blessés» dont les pronostics vitaux ne sont pas engagés.