Espagne : un ex-rappeur affilié à Daesh retrouvé mort en prison avant son jugement pour terrorisme

Un ex-rappeur londonien affilié à Daesh a été retrouvé mort dans sa cellule, ce mercredi 26 juillet, avant le verdict de son jugement pour terrorisme.

Il avait été arrêté en 2020. Abdel-Majed Abdel Bary, un ex-rappeur londonien affilié à Daesh a été retrouvé mort dans sa cellule, mercredi 26 juillet en Espagne, a indiqué l'administration pénitentiaire espagnole.

«Les causes de son décès» ne peuvent être précisées «avant la fin d'une autopsie complète», a déclaré une porte-parole de cette administration, citée par l'AFP, qui n'a pas voulu préciser la prison dans laquelle il était détenu ni la date exacte de son décès.

Jugé devant le tribunal de l'Audience nationale depuis le 12 juillet dernier, compétent en matière de terrorisme, il était accusé d'avoir intégré Daesh lors d'un voyage en Syrie entre août 2013 et 2015.

Originaire de Londres, Abdel-Majed Abdel Bary avait été arrêté en avril 2020 dans un appartement d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, où il était arrivé quelques jours auparavant sur une embarcation clandestine depuis l'Algérie.

«je n'ai jamais été à raqqa»

Lors des audiences de son procès, l'homme s'exprimait dans un mélange d'espagnol et d'anglais et niait la paternité de comptes Twitter faisant l'apologie de Daesh, et a justifié son voyage en Syrie «par des raisons humanitaires».

Il est accusé d'avoir publié en 2014 une photo morbide où il posait dans la ville syrienne de Raqqa avec une tête décapitée et dont la légende indiquait : «Moment de détente avec mon pote, ou ce qu'il reste de lui».

«Je n'ai jamais été à Raqqa», avait par ailleurs assuré l'accusé, contestant être la personne s'affichant sur la photo à côté de la tête décapitée.

D'autre part, Abdel-Majed Abdel Bary est le fils d'Adel Abdel Bary, Égyptien condamné à vingt-cinq ans de prison en 2015 à New York pour son implication dans les attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998.