Chine : une centaine de bâtiments effondrés et une vingtaine de blessés après un séisme de magnitude 5,4 à l’est du pays

Un séisme a touché l'est de la Chine dans la nuit de samedi à dimanche, causant 21 blessés et l'effondrement d'une centaine de bâtiments.

Un drame terrible. Un séisme de magnitude 5,4 a touché l'est de la Chine ce dimanche 6 août, a indiqué l'Institut géologique américain (USGS), les autorités faisant état d'au moins 21 blessés et de plus d'une centaine de bâtiments effondrés.

Le séisme s'est produit à 02H33 heure locale (18H33 GMT samedi), à 26 kilomètres au sud de la ville de Dezhou dans la province du Shandong, à une profondeur de 10 kilomètres, a précisé l'USGS.

«Pendant le tremblement de terre, ma tête tremblait sur l'oreiller, j'ai cru que je faisais un cauchemar», a déclaré un utilisateur de la plateforme Weibo, depuis la province voisine de Hebei.

Le système de surveillance de l'USGS PAGER, qui fournit des évaluations préliminaires de l'impact des tremblements de terre, a émis une alerte rouge, indiquant la probabilité de dégâts importants et des victimes.

Le ministère de Gestion des situations d'urgence a initié une réponse de niveau quatre, le moins élevé, après le séisme, et a dépêché une équipe pour mener les opérations de secours dans le Shandong, selon l'agence de presse d'Etat Chine nouvelle.