Guerre en Ukraine : comment l’armée ukrainienne utilise des ruses sonores pour faire paniquer les soldats russes

D'après les dires d'un militaire russe sur Telegram, l'armée ukrainienne lancerait des objets sonores depuis des drones autour de ses ennemis, afin de créer d'importants vents de panique.

Il n'y a pas de petites victoires dans la guerre en Ukraine. D'après les informations rapportées par un militaire russe sur Telegram, et reprises par un observateur estonien du conflit sur Twitter, les Ukrainiens ont développé une nouvelle ruse afin de déstabiliser leurs adversaires.

Pendant les combats, les troupes de Kiev lanceraient des objets sonores ou des pétards autour de l'armée russe, souvent depuis des drones, afin de leur faire croire à un encerclement.

«Les Ukrainiens ont un nouveau truc, j'ai pu en faire l'expérience pendant une mission», a témoigné l'homme, posté au sud de Bakhmout. «Ils lancent depuis des drones des sortes de charges qui imitent le bruit d'armes à feu. On a l'impression que le son vient de partout, on se retrouve perdu, on pense qu'on est encerclé. Mais non, ce ne sont que des pétards, avec un son qui ressemble beaucoup à celui d'une mitraillette».

Russians have a new fear unlocked: as Dva Mayora reports, Ukrainians started dropping contraptions that imitate the sound of gunfire on Russian positions during combat, making them think they're encircled But even more so, Russians found children's toys that "echo and repeat"… pic.twitter.com/GKKGG7dZO8 — Dmitri (@wartranslated) August 4, 2023

Près d'un an et demi après le début de l'invasion russe en Ukraine, les organismes des soldats sont marqués, et tous les moyens sont bons pour tenter de déstabiliser l'adversaire et de prendre l'avantage. Des jouets d'enfants seraient même utilisés pour reproduire des conversations en ukrainien, afin de tromper un peu plus les Russes.

Ces techniques simples ont le pouvoir de susciter de la panique chez les Russes, qui doivent redoubler de vigilance, ce qui à la longue est éreintant mentalement.

La ruse, une technique de guerre

Depuis le célèbre cheval de Troie, la ruse et la tromperie font partie intégrante des guerres, et celle en Ukraine ne déroge pas à la règle. Plus tôt dans le conflit, The Guardian avait révélé que les Ukrainiens avait créé des maquettes en bois des lance-roquettes HIMARS fournis par les Etats-Unis. Ce qui avait poussé la Russie à gâcher de précieuses munitions pour détruire ces leurres.

Et les Russes ne sont pas en reste. En effet, eux aussi tentent de tromper les Ukrainiens grâce à différentes techniques. Près des lignes de front notamment ou au-dessus de Kiev, comme le rapportait le New York Times, l'armée du Kremlin a envoyé de gros ballons dans le ciel.

Ceux-ci n'avaient pas de réel rôle offensif, mais étaient mis en l'air pour activer les défenses anti-aériennes ukrainiennes, et leur faire utiliser des munitions.