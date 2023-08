Niger: le chef de l'ONU «préoccupé» par les conditions de détention de Bazoum

Antonio Guterres, le responsable de l'ONU, se dit préoccupé, ce mercredi 9 août, par la situation de Mohamed Bazoum, le président du Niger.

Une situation déplorable. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré, ce mercredi, «préoccupé» par les conditions de détention du président nigérien renversé Mohamed Bazoum, et a exigé sa libération.

Antonio Guterres a dénoncé «les déplorables conditions dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille», a indiqué l'ONU dans un communiqué.

Selon le média américain CNN, Mohamed Bazoum est maintenu isolé par les militaires qui l'ont renversé du pouvoir, et n'a que des pâtes et du riz non-cuits pour se nourrir. D'après la même source, il a affirmé dans une série de messages envoyés à un ami qu'il était privé de «tout contact humain depuis vendredi», sans que personne ne lui apporte de nourriture ni de médicaments.

Ainsi, Antonio Guterres «redit sa préoccupation quant à la santé et à la sécurité du président et de sa famille, et appelle une nouvelle fois à sa libération immédiate et sans condition, ainsi qu'à son rétablissement à la tête de l'État».