Tentative d'assassinat contre Salman Rushdie en août 2022 : comment l'écrivain vit-il depuis un an ?

Le 12 août 2022, l’écrivain américano-britannique Salman Rushdie était victime d’une tentative d’assassinat à New York, poignardé à plusieurs reprises par un homme. Un an plus tard, l’auteur des «Versets sataniques» souffre toujours de séquelles physiques et psychologiques.

Plus de trente ans après la parution des «Versets sataniques», en 1988, le romancier américano-britannique Salman Rushdie avait été victime d’une tentative d’assassinat le 12 août 2022, à New York (Etats-Unis), lors d’une conférence publique. Juste avant sa prise de parole sur scène, alors qu'il montait les marches, l'auteur, aujourd'hui âgé de 76 ans, avait reçu une dizaine de coups de couteau de la part d’un jeune Américain d’origine libanaise qui s'était rué sur lui.

Un an après cette attaque, l’écrivain dit aller physiquement «plus ou moins bien», dans une interview accordée à la BBC publiée le 12 juillet dernier. «Je fais des rêves fous», a-t-il confié au média britannique. Il a également affirmé ne pas savoir s’il réapparaîtra un jour lors d’un événement public.

À l'occasion de la sortie de son dernier roman, «Victory City» en février dernier, le romancier avait aussi confié à la presse américaine avoir beaucoup de mal à écrire et souffrir de stress post-traumatique. Il a toutefois confirmé à la BBC écrire un ouvrage sur son attaque, qui ne ferait pas plus de «quelques centaines de pages».

Un traumatisme à dépasser pour avancer

«Il y a cet éléphant colossal dans la pièce et, tant que je ne l'aurai pas réglé, il sera difficile de prendre au sérieux quoi que ce soit d'autre», a-t-il ajouté, tout en indiquant qu’il consulte «un très bon thérapeute». Lors d’une intervention préenregistrée au festival littéraire Hay, au Royaume-Uni, au mois de juin, Salman Rushdie avait également raconté : «Ce n'est pas le livre le plus facile au monde à écrire, mais c'est quelque chose que je dois dépasser pour pouvoir faire autre chose.»

Cette attaque a également touché Salman Rushdie physiquement, puisqu’il a perdu l’usage d’un œil et souffre d’une paralysie de la main à la suite de lésions au bras.

Depuis la parution des Versets sataniques en 1988, l’auteur d’origine indienne vit sous constante protection policière. Il a affirmé faire appel à des sociétés de sécurité privée lorsqu’il se trouve aux États-Unis, et bénéficier d’une protection de l’État lorsqu’il se rend au Royaume-Uni.

En 1989, l’ayatollah Khomeini a lancé une fatwa à l’encontre de l’écrivain, qui est devenu un symbole de la liberté d’expression. Le guide spirituel iranien avait ainsi mis la tête de l'écrivain à prix pour 3 millions de dollars. La publication du quatrième roman de Salman Rushdie avait aussi donné lieu à de violentes manifestations au Pakistan, et l'auteur est depuis toujours sous la menace d’extrémistes islamistes.