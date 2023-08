Un mémorial dédié aux Juifs déportés à Berlin en partie incendié

Une boite à livres, sur le national-socialisme, élément d'un monument berlinois dédié aux Juifs déportés par les Nazis, a été incendié ce samedi 12 août. Une enquête a été ouverte.

Un acte inimaginable. Une boite à livres sur le national-socialisme, élément d'un monument berlinois dédié aux Juifs déportés par les Nazis, a été incendié par un inconnu, a indiqué ce samedi la police berlinoise. «Presque tous les livres ont été brûlés», a précisé la police sur X, anciennement Twitter.

Heute Morgen brannte eine Bücherbox am "Gleis 17" im #Grunewald. Eine Person soll vorher eine Kiste darin abgestellt haben. Die @Berliner_Fw löschte den Brand, dennoch wurden fast alle Bücher zerstört. Der Staatsschutz unseres #LKA ermittelt nun.



PM: https://t.co/BJ9JS7JvMv



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 12, 2023

DEUX TÉMOINS ONT ASSISTÉ À LA SCÈNE

À l'aube, deux témoins ont vu un homme mettre le feu à cette boîte à livres, une ancienne cabine téléphonique transformée en mini bibliothèque, a ajouté la police. Une enquête a été ouverte. Cette boite à livres fait partie d'un ensemble commémoratif baptisé la «Voie 17» de la gare de Grünewald, dans l'ouest de la capitale allemande.

De la «Voie 17», ont été déportés à partir de 1941 environ 50.000 juifs allemands vers les camps de concentration et d'extermination, à Riga, Varsovie, Auschwitz et Theresienstadt. Dans ce mémorial, qui a été inauguré en janvier 1998, ont été scellées par ordre chronologique, sur la voie d'où sont partis les convois de la mort, 186 plaques avec la date de départ du train, le nombre de juifs à bord et leur destination finale.

«La végétation qui s'est frayée un chemin sur les rails fait partie du mémorial: elle est le symbole que de cette voie aucun train ne quittera plus jamais cette gare», indique la ville de Berlin sur son site officiel.