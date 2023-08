Corée du Nord : Kim Jong-un appelle à une «intensification radicale» de la production de missile de son pays

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a appelé sa nation à une «intensification radicale» de sa production de missiles.

Afin de s’assurer de la «puissance militaire écrasante» de la Corée du Nord, son dirigeant, Kim Jong-un, a appelé, ce lundi 14 août, à une «intensification radicale» de la production de missiles dans son pays, selon l’agence de presse d’État KCNA. Ces déclarations ont été faites par le dirigeant nord-coréen à l’occasion de la visite des usines produisant des missiles, des munitions pour multiples lance-roquettes de très gros calibre et des véhicules blindés de combat.

Kim Jong-un s’est montré «satisfait» de sa visite, et a affirmé que les usines nord-coréennes ont réussi à «perfectionner les questions scientifiques et technologiques liées à la production» et à moderniser les armes. L’agence de presse KCNA a indiqué que Kim Jong-un avait pour objectif d'«augmenter considérablement la capacité de production de missiles».

«Notre armée doit s'assurer d'une puissance militaire écrasante et d'une préparation solide pour faire face à n'importe quelle guerre à n'importe quel moment, afin que l'ennemi n'ose pas utiliser la force et soit anéanti s'il le fait», a déclaré Kim Jong-un.

Sommet à Washington

Cette inspection des productions de missiles intervient quelques jours avant une série d’exercices militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis, du 21 au 31 août, que Pyongyang voit comme une menace. La Corée du Nord a répété plusieurs fois que ces exercices militaires constituaient une «invasion» et qu’elle n’hésiterait pas à prendre des mesures «écrasantes» pour les sanctionner.

De son côté, Séoul qualifie ces exercices d’«élément essentiel du maintien d'une position de défense combinée robuste en cas d'urgence, absolument nécessaire pour répondre à la menace militaire croissante de la Corée du Nord».

Un sommet entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon doit par ailleurs se tenir à Washington ce vendredi, avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante. Pyongyang est par ailleurs accusée de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, notamment des obus d'artillerie, des roquettes tirées à l'épaule et des missiles, ce que les deux intéressés nient fermement.