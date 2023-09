Meutes de loups : pourquoi sont-elles devenues un danger en Europe ?

Ce lundi, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen a mis en garde contre la présence de meutes de loups en Europe. Une présence qui engendre un danger pour le bétail et possiblement pour l'Homme, impliquant des mesures à prendre.

La Commission européenne a sonné l'alerte ce lundi. La présidente, Ursula Von der Leyen a mis en garde contre la présence de meutes de loups au sein de l'Union Européenne. Les inquiétudes se tournent vers le bétail, directement touché par ces prédateurs, mais également pour l'Homme.

La présence de meutes de loups en Europe n'était plus soupçonnée, pourtant ces derniers sont bel et bien de retour. Selon un communiqué de la présidente de la Commission européenne, l'inquiétude est grande : «la concentration de meutes de loups dans certaines régions européennes est devenue un réel danger pour le bétail et, potentiellement, pour l'homme».

Un danger qu'Ursula Von der Leyen connaît bien, puisqu'elle en a fait les frais. En septembre 2022, un loup s'est introduit dans un enclos de la propriété de sa famille, dans le nord de l'Allemagne, tuant au passage son poney, Dolly.

D'autre part, le retour de cet animal entraîne de nombreux conflits entre agriculteurs et chasseurs, dans certaines régions de l'UE. En effet, les propriétaires de bétail dénoncent des actions manquantes visant à prévenir les attaques perpétrées par les meutes de loups. De nombreux débats émergent également quant au nombre exact de loups présents dans différents pays d'Europe. Notamment entre éleveurs et associations de protection de l'environnement.

vers Une révision du statut de protection pour les loups ?

Alors, afin de gérer au mieux cette situation, la Commission européenne prépare un arsenal de mesures. Depuis 1992, les populations de loups en Europe disposent en effet d'une protection très stricte appelée «Habitats». Cependant, cette directive dispose de possibilités de dérogation. De ce fait, la Commission européenne tend à opter pour une révision de ce statut de protection.

Tout d'abord, la Commission appelle «les communautés locales, scientifiques et toutes les parties intéressées à soumettre, d'ici au 22 septembre des données actualisées sur les populations de loups et leurs impacts». Ainsi, sur la base des données qui seront collectées, la Commission décidera ou non de mettre cette révision en vigueur. L'exécutif européen explique que le cadre juridique de ce statut de protection doit être mis à jour, afin d'appliquer légalement des actions qui pourront se montrer nécessaires dans certains cas.

Pour le moment, Ursula Von der Leyen invite les autorités locales et nationales à prendre les mesures qui s'imposent. Ceci de façon totalement légale, en accord avec les possibilités offertes par la législation de l'UE.