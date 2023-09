Corée du Nord : tout savoir sur le mystérieux train vert de Kim Jong-Un

Il s’agit du mode de transport préféré de la dynastie Kim depuis des décennies : le train. Pour ses déplacements, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un dispose ainsi d’un mystérieux train privé vert, qui serait aussi luxueux que blindé pour sa sécurité.

Pour son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19, le leader nord-coréen Kim Jong-Un a encore une fois choisi le train comme mode de transport. Un moyen de se déplacer qui attire l’attention car d’ordinaire, les dirigeants politiques optent plutôt pour l’avion.

Rares sont les personnes à avoir voyagé à bord du mystérieux train vert personnel de Kim Jong-Un, mais quelques récits et rapports des agences de renseignements en dressent un portrait très luxueux, selon les informations du Washington Post. Tout d’abord, le train possède 90 wagons blindés, certains pouvant transporter des véhicules ou même accueillir un hélicoptère en cas d’évacuation rapide.

Selon les médias sud-coréens, la locomotive exploite trois trains en tandem : un train à l’avant qui vérifie le bon état des rails, un train central où se trouvent Kim Jong-Un et ses accompagnateurs et un train arrière pour le reste de l’équipage, d’autant plus qu’une centaine de gardes du corps seraient à bord à chaque trajet. De plus, du fait de son double blindage qui alourdit, l’engin ne peut pas dépasser les 60km/h sur les rails.

Un menu gastronomique à disposition

À bord, le dirigeant nord-coréen se trouve dans le plus grand luxe. Il dispose de salles de conférences, de salles de réceptions, d’écrans plats, d’une connexion satellite et de chambres à coucher. Un responsable russe, Konstantin Pulikovsky, a eu l’occasion de voyager dans le train personnel de Kim Jong-Un. Il décrit un menu gastronomique avec une grande variété de plats.

«Il était possible de commander n'importe quel plat de la cuisine russe, chinoise, coréenne, japonaise et française», écrit-il dans son livre intitulé «Orient Express», précisant qu'il y avait aussi des caisses de vins de Bordeaux, de Bourgogne et des homards vivants.

Les voyageurs étaient également divertis par des chanteuses présentées comme des «chefs d’orchestre». Depuis longtemps, le train est donc une tradition dans la dynastie Kim, notamment pour des raisons de sécurité. Pour ses déplacements, le père de Kim Jong-Un était réputé pour son aversion de l'avion et se déplaçait exclusivement en train.