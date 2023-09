Inondations en Libye : les images impressionnantes avant/après de la ville immergée de Derna

Les inondations dévastatrices qui ont durement frappé dans la nuit du dimanche à lundi, l'est de la Libye, ont fait des milliers de morts et de disparus à Derna. Des images satellite témoignent de l'ampleur de la catastrophe naturelle qui a touché cette ville côtière.

La Libye est encore sous le choc après des inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel qui ont fait plus 3.800 morts et 5.000 disparus à Derna, dans l'est du pays. La ville vit une situtation tragique et une catastrophe sans précédent. Rues dévastées, arbres fauchés, bâtiments rasés et voitures détruites et renversées constituent désormais le paysage apocalyptique de Derna.

Planet Labs PBC a publié le 13 septembre des photos satellite de cette ville «martyre», prises avant et après la catastrophe.

©PLANET LABS PBC/REUTERS

Ci-dessus, à gauche, la ville de Derna a été photographiée le 2 septembre. A droite après les inondations, les artères de la cité libyenne ont été envahies par la boue le 12 septembre. D'un bleu aux nuances turquoise, la mer méditerranée a viré de couleur, devenant marron comme la boue.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les deux principaux barrages sur la rivière Wadi Derna, qui retiennent les eaux de l'oued qui traverse la ville, ont lâché sous la pression. Des témoins ont indiqué à des médias libyens avoir entendu une «énorme explosion» avant que des torrents puissants n'atteignent la ville, débordant sur les rives, emportant les ponts et des quartiers entiers avec leurs habitants vers la Méditerranée.

©PLANET LABS PBC/REUTERS

Ci-dessus, à gauche, sur la photo datée du 2 septembre, un barrage sur la Wadi Derna est visible, en bas à gauche. Sur l'image de droite prise le 12 septembre, le barrage a disparu laissant la place à une énorme coulée de boue qui a récouvert une partie des habitations.

Au moins 30.000 personnes qui vivaient dans cette ville de 100.000 habitants ont été déplacées, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et le nombre exact de victimes de la catastrophe demeure incertain.

©PLANET LABS PBC/REUTERS

Derna n'est plus accessible que par deux entrées au sud sur sept habituellement, des pannes d'électricité généralisées et des perturbations du réseau de télécommunication y limitent les communications, selon l'OIM.

C'est la pire catastrophe naturelle que connaît la Cyrénaïque, province orientale de la Libye, depuis le grand tremblement de terre de 1963 qui avait frappé la ville d'Al-Marj.