Tchétchénie : soupçonnant son médecin d’avoir voulu l’empoisonner, le président Ramzan Kadyrov l'aurait fait enterrer vivant

Porté disparu depuis octobre dernier, le médecin personnel de la famille Kadyrov depuis 2014 aurait été enterré vivant sur ordre du président de la République Ramzan Kadyrov pour des soupçons d’empoisonnement, selon une chaîne russe Telegram proche de la police locale.

Une pratique aussi cruelle que radicale. Selon les informations de la chaîne russe Telegram «VChK-OGPU», réputée pour ses connexions avec la police tchétchène, Elkhan Suleymanov aurait été enterré vivant sur décision du président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov.

1/ Chechen dictator Ramzan Kadyrov is reported to have had his Deputy Prime Minister and former Minister of Health Elkham Elkhan Suleymanov buried alive on suspicion of poisoning him. Suleymanov has neither been seen nor heard from since October 2022. pic.twitter.com/D9voJRnIyi

