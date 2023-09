Allemagne : un festival érythréen dégénère en violentes émeutes (vidéos)

Des échauffourées ont éclaté ce samedi 16 septembre entre opposants au régime érythréen, militants pro-gouvernementaux, et la police allemande lors d’un événement organisé par une association érythréenne à Stuttgart (Allemagne). Au total, 228 personnes ont été interpellés selon un bilan relayé dimanche.

Une rixe surprenante dans les rues allemandes. Une centaine d’opposants au régime en place en Érythrée ont agressé samedi soir des policiers allemands et des soutiens du gouvernement de ce pays africain lors d’un événement organisé par une association érythréenne proche du pouvoir à Stuttgart (Allemagne).

D’après le bilan relayé par la police locale ce dimanche, 228 personnes ont été interpellées, alors que 26 policiers, quatre participants à l’événement et deux membres de l'opposition ont été blessés lors des affrontements. Sur les vidéos relayés sur les réseaux sociaux, des groupes composés d’une dizaine de personnes se sont affrontés avec des lattes de bois, des clous, des tiges métalliques, des bouteilles et des pierres.

Alert! #Eritrean regime supporters and Brged Nhamedu - - Change seekers clashed today, 16 September in the afternoon, in an event organized by the Embassy of #Eritrea in #Stuttgart #Germany. 10s of people including #police injured. pic.twitter.com/LxOexGkJRm

