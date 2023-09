À New York, première rencontre entre Volodymyr Zelensky et le président brésilien Lula ce mercredi

Tous les deux à New York pour assister à l’Assemblée générale de l’ONU, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue brésilien Lula vont se rencontrer pour la première fois, après une série de désaccords politiques.

Une rencontre au sommet. Volodymyr Zelensky et Luiz Inácio Lula da Silva, les présidents ukrainien et brésilien, se trouvent tous les deux à New York depuis ce mardi, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies. L’occasion pour les deux chefs d’État de se rencontrer pour la première fois.

Selon les informations de la Globo, une réunion bilatérale aura lieu dans un hôtel de la Grosse Pomme ce mercredi. Cette rencontre intervient après une série de désaccords, et des déclarations plutôt controversées du président brésilien à propos de la guerre en Ukraine.

En effet, ce dernier à plusieurs fois déclaré que l’Ukraine était aussi responsable que la Russie dans ce conflit. «Quand on ne veut pas, on ne se bat pas à deux», avait-il déclaré. Sans aller jusqu’à soutenir Moscou, le Brésil a toutefois refusé de lui imposer des sanctions économiques, comme l’ont fait de nombreux pays occidentaux, et a également refusé jusqu’à présent d’envoyer des armes à Kiev. Lula a appelé les Occidentaux, et en particulier l’Europe et les États-Unis, à cesser «d’encourager la guerre» en Ukraine.

Appel au dialogue de lula

Une position ambiguë qui avait provoqué une levée de boucliers des partenaires internationaux du Brésil. Washington avait alors accusé le président brésilien de «faire l’écho de la propagande russe et chinoise».

Ce mardi, lors de la prise de parole à l’ouverture de l’Assemblée générale de l’ONU, Lula a appelé au «dialogue» pour mettre fin au conflit entre Kiev et Moscou. «La guerre en Ukraine a mis en lumière notre incapacité à concrétiser les buts et principes de la Charte des Nations unies. Aucune solution ne sera pérenne si elle n’est pas fondée sur le dialogue. Je n’ai cessé de le répéter : nous devons œuvrer pour créer des possibilités de négociation. Nous investissons beaucoup dans les armements et très peu dans le développement», a-t-il souligné.

«Pour nous, il est très important que nos paroles, tous nos messages, soient entendus par nos partenaires», a déclaré Volodymyr Zelensky lundi en rencontrant dans un hôpital new-yorkais des soldats ukrainiens blessés au front.

«L'Ukraine présentera une proposition concrète aux Etats membres de l'ONU sur la façon de fortifier le principe d'intégrité territoriale et d'améliorer la capacité de l'ONU à déjouer et arrêter une agression», a-t-il précisé sur X (anciennement Twitter).

Ce mardi, le président américain, Joe Biden, l’un des principaux alliés de l’Ukraine, a une nouvelle fois fustigé «l’agression russe». «La Russie croit que le monde va se lasser et la laisser brutaliser l’Ukraine sans conséquence», a-t-il déclaré. «Si nous laissons l'Ukraine être démembrée, l'indépendance des nations est-elle encore garantie ? La réponse est non», a-t-il ajouté.