Etats-Unis : près de 1.000 oiseaux meurent après avoir heurté un bâtiment à Chicago

Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre, 961 oiseaux ont été retrouvés morts près du centre de convention McCormick Place Lakeside Center à Chicago (Etats-Unis). Ces derniers ont été piégés par l’édifice dont l’extérieur en verre reflète une lumière similaire aux étoiles, utilisées par les oiseaux pour se repérer en pleine migration.

Une hécatombe qui questionne sur l’aménagement urbain dans les grandes villes. Le centre de convention McCormick Place Lakeside Center à Chicago (Etats-Unis) a été le théâtre d’une scène aussi surréaliste qu’effroyable dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre.

Un total de 961 oiseaux migrateurs ont été retrouvés morts à proximité de l’édifice, régulièrement pointé du doigt pour son extérieur en verre. Chaque année, ce bâtiment est responsable de 1.000 à 2.000 décès d’oiseaux migrateurs, selon le réseau de diffusion radio américain NPR.

A very informative post from @DrBirdCast about the unprecedented migration fallout that occurred last night in Chicago, leading to the mass bird casualty event happening on the lakefront today. https://t.co/ZwaG45rOeW





photo by @thebirbologist pic.twitter.com/HAU1BELmhn — Chicago Bird Collision Monitors (@BirdMonitors) October 5, 2023

«C'était comme un tapis d'oiseaux morts aux fenêtres. Une nuit normale, il n'y a pas plus de 15 oiseaux morts. C'était une sorte d'exception choquante par rapport à ce que nous avons connu. Les bénévoles du musée suivent les décès d'oiseaux dans le bâtiment depuis quarante ans et affirment qu'aucune autre nuit n'a été aussi meurtrière», a regretté David Willard, ancien responsable des collections de la division des oiseaux au Chicago Field Museum, auprès d’Associated Press.

La pollution lumineuse à Chicago pointée du doigt

D’après le New York Times, une tempête a traversé Chicago au petit matin le jeudi 5 octobre, forçant les oiseaux migrateurs à voler plus près du sol pour l'éviter. Voilà qui a pu expliquer comment un bâtiment déjà réputé dangereux pour ceux-ci a entraîné une hécatombe dans la matinée.

L’édifice est situé au bord du lac Michigan et possède une façade extérieure en verre, trompant ainsi les oiseaux migrant de nuit et se fiant aux étoiles. La lumière artificielle émise par le McCormick Place Lakeside Center a déstabilisé ces derniers. Pour rappel, ils ne reconnaissent pas les fenêtres comme des objets solides. Ils ont ainsi pu croire que les reflets émanant du bâtiment étaient la continuation du ciel ou de l’écosystème entourant l’édifice.

Cette pollution lumineuse est malheureusement courante à Chicago. Elle lui vaut d’ailleurs le triste record de ville américaine la plus meurtrière pour les oiseaux, en raison aussi de son fort passage car elle se situe sur la voie de migration du Mississipi. Au-delà de ses 961 cadavres ramassés près du lac, la ville a dénombré près de 1.000 autres oiseaux morts dans le reste du centre-ville.

Des réglementations pour les oiseaux à New York et San Francisco

Les défenseurs de la nature et les écologistes militent pourtant depuis de nombreuses années afin de réduire la pollution lumineuse et de mettre en place une architecture plus respectueuse des oiseaux.

En 2021, l'Illinois a adopté une loi exigeant que les bâtiments appartenant à l'État intègrent des conceptions respectueuses des oiseaux dans les nouvelles constructions et les rénovations. Cette décision a ouvert la voie à une règlementation similaire à Oakland, à New York et à San Francisco. Des dizaines de villes à travers le pays ont également participé aux programmes «Lights Out» visant à limiter la pollution lumineuse et à mieux protéger les oiseaux.

«Nous espérons que cet incident, aussi tragique soit-il, servira d'avertissement à tous les bâtiments de la ville pour qu'ils éteignent leurs lumières pendant la migration et qu'ils soutiennent la mise en œuvre des lignes directrices relatives à la protection des oiseaux pour les nouveaux développements», a assuré Annette Prince, directrice de Chicago Bird Collision Monitors, au Washington Post.

Aux États-Unis, entre 365 millions et un milliard d'oiseaux meurent chaque année en heurtant les vitres des gratte-ciels et des immeubles. Les collisions avec les vitres sont leur deuxième cause de mortalité après les chats.