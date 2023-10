Attaques contre Israël : la Cisjordanie va-t-elle basculer dans la guerre ?

Le conflit s'étendra-t-il aussi sur le front de la Cisjordanie ? Les craintes sont grandissantes pour Israël, dans une région plus que jamais sous tension.

Une escalade qui inquiète. Alors qu’Israël serait en train de préparer une offensive terrestre après les attaques du Hamas, le conflit pourrait s’élargir à la Cisjordanie après la mort de neuf Palestiniens à la suite de heurts avec les forces israéliennes ce vendredi lors d’une manifestation en soutien à Gaza.

De violents affrontements auraient eu lieu dans les villes notamment de Ramallah, Tulkarem, Naplouse et Hébron. Des élements qui peuvent faire craindre une escalade du conflit sur ce front et qui pourraient obliger l'Etat Hébreu à devoir défendre ses positions à l'est de son territoire, tandis que Tsahal, l'armée israélienne, doit mener son offensive vers l'ouest face à la Bande de Gaza.

Le Croissant-Rouge palestinien de son côté a fait état de dizaines de blessés dans de nombreux endroits, dont certains dans un état critique.

Depuis samedi, 44 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie dans les violences liées au conflit entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, selon le ministère palestinien de la Santé.

La diplomatie suffira-t-elle ?

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane s’était entretenu mardi dernier avec le président palestinien de Cisjordanie Mahmoud Abbas, et lui avait notamment affirmé qu'il travaillait à empêcher «une expansion» du conflit.

Depuis l'offensive inédite du Hamas contre Israël, la communauté internationale - de Washington à Paris, en passant par la Chine et les Nations unies - multiplie les mises en garde contre un débordement au Moyen-Orient. Et nombre de dirigeants notamment américains et français sont à la manœuvre pour maintenir les canaux diplomatiques ouverts et éviter l'escalade.

Mais avec la situation actuelle avant que les forces israéliennes n’interviennent contre le Hamas du côté de Gaza, tout pourrait basculer en Cisjordanie. A noter que Mohammed Deif, commandant du Hamas, a menacé Israël et appelant Palestiniens et Arabes à se joindre à l'opération des militants visant à «balayer l'occupation [israélienne]».

Même du côté du Liban, un embrasement pourrait avoir lieu puisque le groupe terroriste du Hezbollah – allié de l’Iran - basé là-bas, a affirmé ce vendredi être «préparé» à intervenir contre Israël en «temps voulu».