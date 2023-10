Afghanistan : un nouveau séisme de magnitude 6,3 frappe l’ouest du pays

Un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé la région d’Hérat, à l’ouest de l'Afghanistan, à peine une semaine après un premier tremblement de terre dévastateur.

La région d’Hérat est à nouveau victime d’une catastrophe. Un séisme de magnitude 6,3 a été enregistré ce dimanche près de cette ville du nord-ouest de l’Afghanistan, qui a connu plusieurs tremblements de terre destructeurs ces derniers jours.

En effet, un puissant séisme avait déjà ravagé la région le 7 octobre, causant plus d’un millier de morts, dont 90% de femmes et d’enfants, selon l’Unicef. D’autres secousses avaient été enregistrées le 11 octobre, faisant au moins un mort, avant le nouveau séisme de ce dimanche, survenu à 8h du matin heure locale.

L'institut géologique américain (U.S. Geological Survey) a indiqué que l'épicentre de ce dernier tremblement de terre se situait à environ 34 kilomètres d’Hérat, la capitale de la province, et à huit kilomètres de profondeur, a rapporté Associated Press.

Des villages entiers de la région d’Hérat ont été rasés après le premier séisme du 7 octobre puis ses différentes répliques, laissant les survivants dans une situation catastrophique. L’Afghanistan souffre déjà par ailleurs d’une grave crise humanitaire depuis le retrait de l’aide internationale depuis le retour au pouvoir des talibans.

L’Afghanistan est régulièrement touché par des séismes, en particulier dans la chaîne de montagnes de l'Hindou Kouch, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. Les autorités vont certainement rencontrer des difficultés à fournir des abris et une aide à tous les sinistrés, puisque les talibans entretiennent des relations tendues avec les organisations humanitaires.