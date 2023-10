Israël-Hamas : une table avec 203 chaises vides, en hommage aux otages, dressée pour shabbat

Une table de 203 couverts, en hommage aux otages actuellement retenus par le Hamas, a été dressée ce vendredi 20 octobre à Tel-Aviv à l’occasion de la fête de shabbat.

Une profonde pensée. Presque deux semaines après les attaques du Hamas contre Israël, les peines sont toujours présentes dans l’État hébreu.

A l’occasion de shabbat, ce vendredi 20 octobre, une immense table a été dressée place du Musée d’Art à Tel-Aviv. Celle-ci est composée de 203 couverts et de chaises vides, en hommage aux otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Des chaises hautes pour les enfants ont également été placées autour de la table sobrement décorée.

This Friday night, over a hundred Israeli families will have a seat empty at their Shabbat table.





Their loved ones, will be bringing in Shabbat as hostages in the Gaza Strip.





A Shabbat table with the number of missing hostages was placed in central Tel Aviv as a tribute to the… pic.twitter.com/Mmnsb5aHVm

— Israel ישראל (@Israel) October 20, 2023