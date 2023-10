États-Unis : les Républicains se réuniront ce lundi pour désigner un nouveau candidat

Les Républicains ont retiré leur soutien au candidat Jim Jordan pour le poste de speaker de la Chambre des représentants. Les élus se réuniront ce lundi pour désigner un nouveau candidat.

Un sacré volte-face. Les Républicains ont désavoué, ce vendredi 20 octobre, un allié de Donald Trump, Jim Jordan, qui n'est plus le candidat désigné du parti pour la présidence de la Chambre des représentants des Etats-Unis, enfonçant toujours plus cette institution parlementaire dans la crise.

Ils ont retiré leur soutien à M.Jordan, lors d'un vote à bulletin secret et fait savoir qu'ils se réuniraient lundi pour désigner un nouveau candidat au poste de «speaker».

«Nous devons nous rassembler et déterminer qui sera notre chef», a affirmé, après ce vote, Jim Jordan. Ce membre de la frange la plus conservatrice du parti et proche de Trump a confirmé qu’il ne se représenterait pas.

Quelques heures avant, 25 Républicains avaient voté contre l'élu de l'Ohio, qui a essuyé son troisième échec en quatre jours à se faire élire au perchoir. Le poste est vacant depuis la destitution historique de Kevin McCarthy, le 3 octobre dernier, à la suite de divisions entre Républicains modérés et trumpistes.