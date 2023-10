Israël-Hamas : ce que l’on sait sur la libération des deux otages américaines

Deux otages américaines, détenues par le Hamas depuis le 7 octobre dernier, ont été libérées ce vendredi. Il s'agit d'une femme et de sa fille âgée de 17 ans.

Une lueur d'espoir. Le Hamas a libéré vendredi soir deux Américaines qu'il avait enlevées le 7 octobre lors de son attaque meurtrière contre Israël. 200 otages restent encore retenus à Gaza.

Les deux femmes, une mère et sa fille, ont été relâchées après une médiation du Qatar. Le président américain Joe Biden s'est dit «au comble de la joie». Judith et Natalie Raanan ont été prises en charge à la frontière avec Israël par la Croix Rouge internationale, alors que la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas, déclenchée par une attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien, entre samedi dans sa troisième semaine.

L'organisation terroriste islamiste avait affirmé plus tôt dans un communiqué «travailler avec tous les médiateurs impliqués pour mettre en oeuvre la décision du mouvement de clore le dossier des (otages) civils quand les circonstances sécuritaires le permettent».

JOE BIDEN RAVI DE CETTE NOUVELLE

Le président américain Joe Biden s'est dit «au comble de la joie», remerciant le Qatar et Israël pour leur «partenariat» dans l'opération, son secrétaire d'Etat, Antony Blinken, soulignant que tous les otages «doivent être libérés immédiatement et sans conditions» lors d'une conférence de presse.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a salué ces premières libérations comme une «lueur d'espoir». «Nous sommes extrêmement soulagés qu'elles puissent retrouver leur famille après deux semaines d'angoisse», a-t-il déclaré dans un communiqué.