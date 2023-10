Guerre en Ukraine : ce que l’on sait sur l’exercice de frappe nucléaire de la Russie

La Russie a procédé ce mercredi 25 octobre à des tirs de missiles balistiques dans le cadre d’une préparation à une «frappe nucléaire massive» de riposte. Cet exercice a eu lieu le même jour que la révocation de la ratification du Traité d'interdiction des essais nucléaires par la chambre haute du Parlement russe.

Les derniers essais d’une telle ampleur remontent à 1990 en URSS. Sous la supervision de son chef d’Etat Vladimir Poutine, la Russie a effectué ce mercredi des exercices militaires impliquant des tirs de missiles balistiques afin de se préparer en cas d’attaque nucléaire contre sa patrie.

«Sous la direction du commandant suprême des forces armées russes, Vladimir Poutine, un exercice d'entraînement a été mené (...). Des tirs d'entraînement de missiles balistiques et de croisière ont eu lieu», a confirmé le Kremlin.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a détaillé dans son rapport la raison de ces manœuvres, visant selon lui à simuler le «déclenchement d'une frappe nucléaire massive par les forces offensives stratégiques en réponse à une frappe nucléaire ennemie».

Dans le détail, un missile balistique intercontinental Lars a été tiré à partir d’un cosmodrome de Plessetsk dans le nord-ouest du pays, alors qu’un second dénommé Sineva a été déployé depuis un sous-marin situé en mer de Barents.

Russia showed the launch of the Yars (ground mobile) and Sineva (submarine-launched) intercontinental ballistic missiles during the nuclear counter strike exercise pic.twitter.com/dbhrDx9vsl

— What the media hides. (@narrative_hole) October 25, 2023