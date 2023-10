États-Unis : pourquoi l’ancien vice-président Mike Pence abandonne-t-il la course à la présidentielle ?

L’ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a annoncé ce samedi renoncer à l’élection présidentielle de 2024, quelques mois après s’être déclaré candidat.

Marcher sur les plates-bandes de Donald Trump peut s’avérer risqué, et Mike Pence l’a appris à ses dépens. L’ancien vice-président, qui avait déclaré être candidat à l’élection présidentielle de 2024 en juin dernier, a finalement annoncé se retirer de la course ce samedi. La raison ? La difficulté à récolter des fonds pour sa campagne et à percer dans les sondages.

«Il est devenu clair pour moi que ce n'est pas mon heure : Ce n'est pas mon heure. C'est pourquoi, après avoir beaucoup prié et réfléchi, j'ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d'aujourd'hui», a déclaré Mike Pence lors d’un rassemblement de la Coalition juive républicaine à Las Vegas. «Nous avons toujours su que ce serait une bataille difficile, mais je n'ai aucun regret», a-t-il ajouté.

Ce retrait doit permettre à l’ex-candidat de ne pas accumuler de dettes supplémentaires, et d’éviter l’embarras de ne pas être qualifié pour le second tour de la primaire républicaine, qui doit avoir lieu au début de l’année 2024.

Mike Pence désavoué par les électeurs de trump

L’échec de Mike Pence était à prévoir, car la course à l’investiture républicaine est pour l’heure dominée par Donald Trump, favori dans les sondages malgré les multiples procédures judiciaires contre lui. Selon une récente étude du cabinet Franklin & Marshall College, relayé par The Hill, Donald Trump survole la primaire dans les sondages, et est crédité de 55% des voix au premier tour, très loin devant le candidat en seconde position, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, crédité de 14% des intentions de vote.

Mike Pence partait également avec un boulet sur la cheville, car malgré avoir été le vice-président et proche de Donald Trump pendant des années, il a été désavoué par ce dernier après l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. En effet, Mike Pence avait refusé d’obéir à Donald Trump, qui lui demandait de ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. En évitant cette crise institutionnelle, Mike Pence s’est alors mis Donald Trump et tous ses partisans à dos. Il est depuis considéré par les électeurs de Trump comme un traître.

«Les gens partent maintenant et ils me soutiennent tous», a réagi Donald Trump lors du même rassemblement. «Je ne sais pas ce qu'il en est de Mike Pence. Il devrait me soutenir. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai eu une grande présidence réussie et qu'il était vice-président», a-t-il ajouté.