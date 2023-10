Mexique : 48 morts et 6 disparus après l'ouragan Otis

Le bilan du passage de l'ouragan Otis sur la côte Pacifique au Mexique, et en particulier sur la célèbre station balnéaire d'Acapulco, s’élève ce lundi à 48 morts et 6 personnes portées disparues.

Un précédent bilan faisait déjà état de 43 morts, la plupart par noyade, mais la mort de cinq autres personnes à Coyuca de Benitez, une commune proche d'Acapulco, au sud-ouest du Mexique, a depuis été signalée.

Un communiqué du gouvernement fédéral a indiqué que le nombre de disparus est désormais de six personnes après que l'Etat de Guerrero, où se situe Acapulco, a fait état de 36 disparus.

De plus, le ministère mexicain des Affaires étrangères a indiqué que 263 étrangers se trouvaient dans le port au moment de l'ouragan, dont 34 Américains, 18 Français et 17 Cubains. Ils ont tous été retrouvés sains et saufs et ont quitté Acapulco.

Le décompte des victimes a été lent en raison des coupures de l'électricité et des télécommunications provoquées par le passage de l’ouragan.

L’aide humanitaire se déploie petit à petit

Pour rappel, l'ouragan, de force maximale 5, a frappé la ville ce mercredi au petit matin et a dévasté la station balnéaire de près de 780.000 habitants, qui vit essentiellement du tourisme.

La rapidité avec laquelle l'ouragan s'est formé n'a pas laissé le temps aux habitants de protéger leurs commerces, leurs maisons et les hôtels, ni de constituer des stocks d'eau et de nourriture.

Pour faire face à cette situation, une aide humanitaire a été mise en place : «Nous progressons dans la distribution efficace de l'aide humanitaire», a notamment assuré Evelyn Salgado, la gouverneure de l'Etat de Guerrero sur X.

Des aides du gouvernement et des ONG ont également commencé à être distribuées ce vendredi, grâce à la réouverture de l'aéroport et la reprise du trafic routier.

En attendant, les habitants se sont organisés en faisant appel à la solidarité des voisins pour réparer et nettoyer les dégâts.

15 milliards de dollars de dégâts

Le gouvernement fédéral a dénombré plus de 273.000 habitations ayant subi des dégâts plus ou moins graves. Par ailleurs, 12 autoroutes et routes sont encore bloquées.

Selon le cabinet de conseil Enki Research, spécialisé dans les phénomènes naturels, Otis a causé des dégâts s'élevant à environ 15 milliards de dollars (14,20 milliards d'euros).