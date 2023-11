WeWork : comment la société de bureaux partagés est arrivée au bord de la faillite

L’entreprise américaine d’espaces de travail partagés, WeWork, autrefois évaluée à 47 milliards de dollars, risque de déposer le bilan dès la semaine prochaine, à la suite d’une série de problèmes financiers.

C’est la douche froide pour le géant du «coworking». La société américaine WeWork, qui avait presque fait faillite en 2019, souffre d’une dette de près de trois milliards de dollars et a subi une baisse de 40% de ses actions, portant sa chute à 96% sur l’année complète.

La société n’a pas effectué ses paiements d’intérêts dus à ses créanciers au 2 octobre dernier, ce qui a interpellé les marchés financiers et qui les a alertés sur la situation très précaire dans laquelle elle se trouve. Cela avait découlé sur un accord afin de prolonger cette période de sept jours.

L’entreprise serait donc prête à déposer le bilan dès la semaine prochaine, d’après les déclarations du Wall Street Journal. Basée à New York, elle prévoit tout de même de se placer sous «chapitre 11». Il s’agit d’une protection de la loi sur les faillites dans le New Jersey.

En difficulté depuis 2019

Avec la gestion controversée de son fondateur, Adam Neumann, l’entreprise avait déjà connu des moments difficiles en 2019. Adam Neumann ayant été évincé peu de temps après par les investisseurs, l’actionnaire principal de l’entreprise, Softbank, avait investi dix milliards de dollars pour tenter de la sauver.

L’année suivante, malgré l’argent injecté, la pandémie a enfoncé le clou en vidant les bureaux, empêchant la société de se redresser, en plus de l’essor du télétravail qui commençait doucement à gagner du terrain et de la hausse des taux d’intérêts.

Ces problématiques n’avaient pourtant pas empêché le groupe d’entrer à Wall Street en octobre 2021, grâce à un SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Malheureusement, cela n’a été que de courte durée.

En août dernier, le gendarme boursier américain, SEC, avait été averti des craintes de WeWork au sujet de sa situation financière très tendue, «un doute substantiel sur la capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités». L’entreprise avait expliqué avoir perdu des milliards de dollars au cours des six premiers mois de l’année 2023. Passant ainsi de 47 milliards de dollars à une revalorisation estimée à 64 millions. En cause, des pertes financières, des besoins en liquidités et une baisse du nombre de locataires.

Désormais, ce sont au total 777 espaces de coworking et 906.000 postes de travail, répartis dans 39 pays, qui sont menacés.