B61-13 : ce que l'on sait sur cette nouvelle bombe nucléaire développée par les États-Unis

Vendredi 27 octobre, le Département américain de la Défense a annoncé le développement d’une version modernisée de leur bombe nucléaire, la B61-13. Plus puissante et plus précise, elle réinstalle les États-Unis dans une posture de dissuasion nucléaire.

Alors que la guerre en Ukraine bat son plein, la Russie tente d’intimider les dirigeants qui essaient de la stopper en utilisant la menace nucléaire. Lundi 23 octobre, le Kremlin présentait son dernier missile intitulé Satan 2, qui pourrait détruire un territoire de la taille de la France. Face à cette menace, le ministère de la Défense américaine a annoncé, le vendredi 27 octobre, qu’une nouvelle bombe nucléaire, baptisée B61-13, était en cours de développement.

Ce nouveau prototype d’arme nucléaire à gravité ne dispose pas de propulseur et a été conçu pour être largué par avion. Dotée d’une puissance de 360 kilotonnes, la B61-13 est 25 fois plus vigoureuse que Little Boy, la bombe atomique utilisée à Hiroshima en 1945.

Elle est l’évolution de la B61-12, déjà détenue en 400 exemplaires par le Département américain de la Défense. Elle équipe les bombardiers américains actuels et est supposée rester en service jusqu’en 2040, grand maximum. La B61-12 sera distribuée en décembre 2023 sur les bases européennes.

Un projectile plus puissant et plus précis

Si la B61-13 partage de nombreuses caractéristiques avec la B61-12, sa version précédente, elle est tout de même beaucoup plus puissante. La version 12 culmine à 50 kilotonnes, une différence de puissance 7 fois moins puissante que l'édition modernisée.

Cette nouvelle bombe nucléaire réfléchie par le ministère de la Défense américaine enfermerait des systèmes de sécurité améliorés et sa queue disposerait d’éléments de guidages très modernes, afin de l’aider à préciser sa trajectoire. Considérée comme une arme nucléaire «tactique», son objectif premier est de détruire les cibles militaires d’un ennemi, raison pour laquelle le projectile est largué au-dessus de sa cible par avion.

Dans son communiqué, le Département américain de la Défense a expliqué que la B61-13 n’avait pas l’objectif d’augmenter les réserves de l’arsenal américain, qui comptabilisent déjà 3.708 projectiles nucléaires. Ce nouveau prototype a été conçu pour remplacer des modèles plus anciens, les B83-1 et les B61-7 qui datent de la guerre froide et dont les composants vieillissants les rendent moins fiables.