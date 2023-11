Canada : il tue une famille de musulmans pour mettre en garde la communauté musulmane

Cette semaine a commencé le procès d'un Canadien de 22 ans. Il est accusé d’avoir tué volontairement les quatre membres d’une même famille musulmane dans le but de faire peur aux autres musulmans, le 6 juin 2021. Il risque la prison à vie.

Une famille composée de 4 personnes musulmanes avait été tuée par un jeune homme de 22 ans dans la ville de London, située dans l’Etat de l'Ontario au Canada, le 6 juin 2021. Ce dernier souhaitait, avec son geste, faire peur à l’ensemble de la communauté musulmane. Son procès a commencé en début de semaine.

Pour rappel, alors qu’ils réalisaient une balade nocturne, les quatre membres de la famille Afzaal avaient été renversés par un véhicule, le 6 juin 2021. Le père de 46 ans, sa femme de 44 ans, leur fille de 15 ans et sa grand-mère du côté paternel sont tous sont décédés, tandis qu’un enfant de 9 ans a été sérieusement blessé, rapporte nos confrères de la BBC.

Durant le procès, les procureurs ont souhaité prouver que les meurtres ont été réalisés de manière volontaire et en raison de «l’appartenance politique, religieuse ou idéologique et dans le but de mettre en garde un groupe spécifique», explique la BBC.

Le suspect en état de délire onirique le jour des faits

L’un des procureurs a ajouté que le jour même de l’attaque, l’accusé aurait une nouvelle fois lu des documents écrits par des tueurs de masses.

L’accusé a plaidé non-coupable. Son avocat, Me Christopher Hicks, a avancé le fait que son client souffre de maladie mentale. Toujours selon ses dires, rapportés par la BBC, son client aurait été dans «un état de délire onirique» le jour du drame car il aurait consommé des champignons hallucinogènes. Toujours selon lui, il souffrirait de dépression, d’anxiété mais aussi d’un trouble de la personnalité.

Enfin, l’avocat du suspect compte plaider l'homicide involontaire et non pas volontaire.

Le verdict n’est pas encore connu, mais le suspect risque la prison à vie.