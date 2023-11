Israël-Hamas : comment la mort en héros d'un soldat gay a fait progresser les droits LGBT

Veuf d'un soldat réserviste d'une unité spéciale tué par le Hamas dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier, Omer Ohana a lutté pour que les droits des personnes LGBT progressent en Israël. Ce dernier vient ainsi d'obtenir pour les concubins de soldats homosexuels décédés les mêmes droits que les couples mariés.

Sa tragique disparition aura constitué un pas supplémentaire vers l'égalité des droits. Tué dans la nuit du 7 au 8 octobre lors d’affrontements face aux combattants des terroristes du Hamas, le soldat Sagi Golan a laissé derrière lui son compagnon, Omer Ohana.

Devenu veuf, ce dernier s’est battu et a obtenu pour les concubins de soldats homosexuels décédés les mêmes droits que les couples mariés.

Sagi and Omer were supposed to get married in a few days.





With the outbreak of the war, Sagi, commander of Luter, did not wait to be called reserve and immediately deployed at Kibbutz Be'eri. At Shiva, Sagi's mother said that there was no doubt that Sagi would be the first to pic.twitter.com/1Hhf3aIwgK

— Michael Dean Shelton (@michaeldean0116) October 18, 2023