Russie : un défilé de mode à la gloire de Vladimir Poutine salue «un homme à l'âme pleine de bonté»

Un défilé de mode «patriotique» a été organisé à Saint-Pétersbourg, jeudi 30 novembre, à la gloire de Vladimir Poutine. Les mannequins ont défilé dans la ville natale du président russe, vêtus de vêtements s'inspirant d'une exposition d'un peintre pro-Kremlin intitulée «Président. Un homme à l'âme pleine de bonté».

Le peintre Alexeï Serguienko, admirateur de l'homme fort de la Russie et dont les œuvres ont inspiré la collection, a expliqué avoir choisi de montrer des couronnes, car il sait «que le président sera élu encore et encore».

Sergienko Alexei, un artiste de Saint-Pétersbourg. La manière très populaire aujourd’hui - pop art et art politique . L'une des œuvres les plus reconnaissables «Marguerites». Rempli de lumière, vive et positive pic.twitter.com/xRNNTYIg8P

