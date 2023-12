Kim Jong-un : en larmes, le dirigeant demande aux femmes nord-coréennes de faire plus de bébés (vidéo)

En Corée du Nord, s’est tenu la Cinquième conférence des mères. A cette occasion, Kim Jong-un a incité, avec beaucoup d’émotion, les femmes nord-coréennes à avoir un plus grand nombre d’enfants, sans pour autant négliger leur éducation communiste.

Une émotion inhabituelle. Les 4 et 5 décembre derniers, se tenait à Pyongyang, la Cinquième conférence des mères. A cette occasion, Kim Jong-un a exhorté les mères de famille à avoir plus d’enfants. Le leader communiste a laissé couler quelques larmes durant son discours.

Un appel important aux yeux du dictateur qui voit le taux de natalité de son pays plonger. En 2022, le taux de fécondité de la Corée du Nord ne s’élevait qu’à 1,9 enfant par femme, selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Pour pouvoir maintenir la population du pays ce dernier doit être de 2,1 enfants par femme.

NEW: North Korean dictator Kim Jong-un cries as he tells women to have more babies pic.twitter.com/F07pENE3cC

