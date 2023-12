«J’ai vécu un holocauste» : l’ex-otage du Hamas, Mia Shem, s’exprime pour la première fois

L’ancienne otage du Hamas, Mia Shem, s’est exprimée pour la première fois sur ce qu’elle a vécu lors de ses 55 jours de captivité.

Prendre le temps de raconter l'horreur. Mia Shem, la jeune femme israélienne de 21 ans, libérée le 30 novembre dernier lors de la période de trêve entre Israël et le Hamas, a pris la parole pour la première fois sur une chaîne de télévision nationale.

Répondant au journaliste sur les raisons de sa prise de parole, elle a déclaré qu'il était important pour elle de raconter ce qu'elle a vécu à Gaza. «Il était important pour moi de dire la vérité sur les gens qui vivent à Gaza, qui ils sont réellement et ce que j’ai vécu là-bas. J’ai vécu un holocauste», a rapporté Mia Shem.

מייה שם חוזרת לחיים אחרי 54 ימים בשבי חמאס - ומספרת למה החליטה לדבר | מחר ב-20:00 במהדורה המרכזית@liorvero pic.twitter.com/mrkXwTDIzx — חדשות 13 (@newsisrael13) December 28, 2023

Pour rappel, la jeune femme avait été enlevée après s’être rendue au festival «Tribe of Nova» le 7 octobre, jour du début de la guerre. Elle raconte avoir été prisonnière d'une famille dont tous les membres faisaient partie du groupe terroriste du Hamas. «Tout le monde, là-bas, est un terroriste», a-t-elle affirmé dans l'interview.





Sur son bras, on aperçoit un bandage, séquelle des blessures infligées lors de sa prise d'otage. Le 16 octobre dernier, elle a été mise en scène dans une vidéo de propagande recevant des soins au bras. «Je suis à Gaza, ils m’ont soignée, l’opération a duré trois heures et tout va bien», avait-elle déclaré. Elle avait avoué, plus tard, s’être fait opérer par un vétérinaire.

D’après l’armée israélienne, il reste encore 129 otages dans l’enclave palestinienne, sur les quelque 240 kidnappés le 7 octobre.