Jay-Z : sa date d'anniversaire pourrait devenir un jour férié à New York

New York, ville natale de Jay-Z, envisage de faire de l'anniversaire du rappeur une journée officiellement fériée chaque année.

Une véritable consécration. L'anniversaire du célèbre Jay-Z pourrait devenir un jour férié officiel dans sa ville natale de New York, selon les informations du média américain ABC 7 New York.

Une proposition de loi a été déposée par des membres du conseil municipal pour reconnaître l'impact artistique mondial de l'artiste. Le «Jay-Z Day» serait célébré le 4 décembre, en hommage à la date de naissance de l'artiste.

«Le phénomène mondial qu'est Jay-Z - né Shawn Carter - est largement connu en tant qu'artiste, magnat, mari et père, bâtisseur de richesses et partisan du développement économique et des causes communautaires», a déclaré la conseillère Farah Louis lors de l'audience de résolution.

Cette démarche s'inscrit dans la célébration du 50e anniversaire du hip-hop, visant à rendre hommage au mari de Beyonce en tant que figure emblématique locale, et à exprimer le soutien de la municipalité.

Un nouvel album en préparation ?

La proposition, soumise par Farah Louis et d'autres membres du conseil, a été transmise à la commission des affaires culturelles, des bibliothèques et des relations internationales intergroupes, afin d’être examinée lors de la session 2024 du conseil municipal de New York, prévue pour le 03 janvier.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent la possibilité d'un nouvel album, après une exposition mettant en avant ses treize albums à la bibliothèque publique de Brooklyn, intitulée «The Book Of Hov». Une vitrine vide, potentiellement réservée à un 14e album, a suscité l'enthousiasme des fans, bien que rien n'ait été officiellement confirmé.

Depuis son dernier album solo en 2017, intitulé «4:44», qui a reçu huit nominations aux Grammy Awards, Jay-Z n'a pas sorti de nouvel opus en solitaire.