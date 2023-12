Le crash d'un avion au Népal qui a fait 72 morts a été provoqué par une manoeuvre d'origine humaine

L’origine de l’accident d’avion ayant fait 72 morts au Népal en janvier dernier a été identifiée à la suite d’une enquête. Selon les autorités locales, le crash aurait été dû à une erreur de pilotage.

Le mystère semble être levé pour les familles des 72 victimes du crash d’un avion au Népal en janvier 2023. L’avion bimoteur ATR 72, qui transportait 68 passagers et quatre membres d’équipages, s’était écrasé alors qu’il effectuait une liaison entre la capitale Katmandou et la ville de Pokhara.

La catastrophe avait secoué le pays, qui n’avait pas connu un tel événement depuis 1992. Cette année, un Airbus A300 de la Pakistan International Airliness’était également crashé près de Katmandou, tuant les 167 personnes.

L’enquête, ouverte en janvier, a révélé de nouvelles informations au sujet de son origine. «Techniquement, l’avion était en bon état, mais on pense qu’une mauvaise manœuvre d’origine humaine a causé son crash», a indiqué Buddi Sagar Lamichhane, l’un des membres du comité d’enquête.

«Des facteurs humains»

Selon le rapport d’enquête présenté ce jeudi 29 décembre au ministère du Tourisme, un «mauvais levier» aurait été utilisé dans le cockpit. Il évoque un «actionnement par inadvertance» de commandes qui aurait coupé instantanément la poussée de l’avion. Cela aurait conduit l’appareil à voler au ralenti pendant 49 secondes, avant de s’écraser.

D'après les enquêteurs, «des facteurs humains comme une charge de travail élevée de travail et le stress qui semblent avoir entraîné une erreur d’identification et de sélection des hélices».

Une mauvaise gestion du système aérien népalais

L’aviation civile du pays, essentielle pour ravitailler les régions reculées du pays et acheminer les randonneurs, a connu un véritable essor depuis quelques années. Cependant, la mauvaise maintenance des équipements et l’application laxiste de règles de sécurité est de plus en plus remis en question.

Depuis 2000, ce ne sont pas moins de 300 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents d’avion ou d’hélicoptère au Népal. En conséquence, depuis 2013, l’Union européenne a interdit aux compagnies aériennes népalaises de survoler son espace aérien, pour des raisons de sécurité.