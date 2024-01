Guerre en Ukraine : Washington accuse la Corée du Nord de fournir des missiles à la Russie

La Corée du Nord a été accusée ce jeudi d'avoir fourni des missiles à la Russie, utilisés ces derniers jours lors d'attaques d'envergure sur l'Ukraine.

Une annonce choquante. La Maison Blanche a accusé ce jeudi, la Corée du Nord d’avoir fourni des missiles à la Russie. Ces derniers auraient servi lors des attaques meurtrières menées ces derniers jours contre l’Ukraine.

«Nos informations indiquent que la Corée du Nord a récemment fourni à la Russie des systèmes de lancement de missiles balistiques et plusieurs missiles balistiques», dont certains ont ensuite été utilisés - le 30 décembre puis le 2 janvier - dans des frappes sur l'Ukraine, a détaillé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

Les États-Unis et leurs alliés vont désormais porter la question devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce transfert de missiles représentant une violation des sanctions de l'ONU envers la Corée du Nord, a ajouté John Kirby. La Russie compte en outre acheter des missiles à son allié iranien, a précisé le porte-parole.

La Russie et la Corée du Nord, alliées historiques, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales – la première pour son invasion de l'Ukraine et la seconde pour ses programmes interdits d'armes nucléaires et de missiles.

«Nous imposerons des sanctions supplémentaires contre ceux œuvrant à faciliter ces transferts d'armes entre la Russie et la Corée du Nord et entre la Russie et l'Iran», a conclu le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, relevant une «escalade conséquente et inquiétante» du soutien de Pyongyang à Moscou.