Allemagne : les agriculteurs se mobilisent contre le gouvernement et bloquent les routes

Une mobilisation sans précédent des agriculteurs allemands a commencé ce lundi 8 janvier. Au volant de leurs tracteurs, ils ont investi les grandes villes du pays et se préparent à une semaine de manifestations.

Berlin, Munich, Hambourg, Brème, Cologne : les grandes villes allemandes sont investies par de bruyants convois de tracteurs ce lundi 8 janvier. Les agriculteurs allemands ont bloqué de nombreuses routes à travers le pays, donnant le coup d'envoi d'une semaine de grèves et mobilisations. Ils protestent contre la réduction de leurs avantages fiscaux.

Au premier jour de ce mouvement social qui doit se poursuivre jusqu'à lundi prochain, les autorités ont signalé de fortes perturbations du trafic en matinée dans presque toutes les régions allemandes, du Bade-Wurtemberg et la Bavière au sud, en passant par la Rhénanie-du nord Westphalie jusqu'au nord du pays.

A Berlin, plus de 500 engins agricoles ont répondu à l'appel de l'Union des agriculteurs allemands (DBV) et pris position au cœur de la capitale, près de la porte de Brandebourg. Des embouteillages, de camions cette fois, ont par ailleurs été observés à la frontière entre l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la France.

Germany





A huge farmers and truckers protest is sweeping across Germany to protest against their government. Thousands of tractors and trucks are heading towards Berlin and Munich right now.pic.twitter.com/C7ssxLhLNR

— James Melville (@JamesMelville) January 8, 2024