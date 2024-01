Etats-Unis : des messages étranges cachés dans des produits de consommation courante inquiètent le FBI

Ces dernières semaines, plusieurs habitants de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, ont trouvé d'étranges notes à l'intérieur de produits achetés en magasin. Des dizaines de témoignages ont été enregistrés.

Pensant faire de simples courses, Joe Miller s'est retrouvé au cœur d'un épais mystère. Cet habitant de Pennsylvanie a découvert une étrange note codée dans un paquet de céréales qu'il venait d'acheter. Il n'est pas un cas isolé puisque des dizaines d'autres personnes ont trouvé des messages similaires dans des produits du quotidien, au point que le FBI participe à l'enquête.

L'émission radiophonique américaine Coast to Coast, qui s'est penchée sur le sujet, affirme que la plupart de ces notes mentionne un «mélange de mots et de références à l'actualité et aux théories du complot».

Lorsque la télévision locale a évoqué pour la première fois le cas de Joe Miller, une centaine de téléspectateurs a écrit ou appelé pour témoigner d'une trouvaille similaire. En parallèle, une note du même genre a été découverte dans un parc national, attachée à un arbre à l'aide d'un fil de fer.

Video: Pennsylvania 'Mystery Notes' Case Expands Exponentially with Dozens More Reported https://t.co/gAlKvwL7oA — Coast to Coast AM (@coasttocoastam) January 10, 2024

Interrogé par Coast to Coast, Spencer Rappaport, un expert en informatique, a estimé que ces messages pouvaient contenir une sorte de code. Mais, pour l'heure, la signification de ces notes n'est pas la principale préoccupation des autorités locales.

La police s'interroge surtout sur le fait que ces mots ont été à chaque fois retrouvés dans des emballages hermétiquement clos, ce qui suggère une «brèche» entre le lieu de fabrication et le point de vente.

Les forces de l'ordre appellent donc à la vigilance et conseillent aux habitants de la région de ne pas consommer ou utiliser les produits contenant ces notes. Il est recommandé de les signaler immédiatement aux autorités.