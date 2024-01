Voici les sept pays européens où les décès au travail sont les plus nombreux

L’Union européenne a connu près de 3 millions d’accidents du travail en 2021 et 3.347 personnes ont perdu la vie lors de ces accidents, selon les informations d’Eurostat.

Des chiffres alarmants. 3.347 accidents du travail mortels ont été recensés dans l’Union européenne en 2021. En France, 674 décès considérés comme accidents du travail ont été recensés sur la même période, soit 3,3 pour 100.000 employés, ce qui signifie qu’environ deux salariés meurent chaque jour au travail en France.

Mais les Français ne sont pas les plus mauvaises élève en Europe. Les statistiques sont encore plus mauvaises en Lettonie (4,3), Lituanie (3,8). La France est au même niveau que la Roumanie (3,1), l'Autriche (2,9), la Bulgarie (2,9) et l'Italie (2,7).

A l'inverse, dans d’autres pays européens, le nombre d'accidents mortels pour 100 000 travailleurs est bien plus bas et se situe entre 0,3 et 0,9 aux Pays-Bas, en Grèce, en Finlande, en Suède et en Allemagne.

Selon Statista, les secteurs de la construction, des transports et de la logistique, de l'industrie manufacturière, ainsi que de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche représentaient ensemble environ deux tiers (65,5 %) de tous les accidents du travail mortels en 2021 et près de la moitié (45,7 %) de tous les accidents du travail non mortels.