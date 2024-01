Mort de 24 soldats israéliens en une journée : ce que l'on sait de cette lourde perte militaire pour Tsahal

Ce mardi 23 janvier, l'armée israélienne a annoncé la perte de 24 de ses hommes, mort dans leur combat face au Hamas dans la bande de Gaza la veille. Parmi eux, 21 réservistes étaient présents. C'est la journée la plus meurtrière côté israélien depuis le début de son offensive terrestre sur le territoire palestinien le 27 octobre dernier.

La ville de Khan Younès, dans le sud de la bande Gaza, est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements intenses entre l'armée israélienne et le Hamas. Tsahal a annoncé ce mardi 23 janvier le décès de 24 soldats présents dans ses rangs durant la journée de lundi. Une perte importante marquée par la mort de 21 réservistes, tous décédés lors d'une seule attaque du Hamas.

Selon le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, c'est une frappe par lance-roquettes RPG contre un tank qui a causé les nombreuses morts, comme le relaye Le Figaro. Et ce alors que Tsahal souhaitait raser deux bâtiments à proximité, situés à seulement 600 mètres de la frontière israélienne.

«Une roquette RPG aurait été tirée par des terroristes sur un char qui assurait la sécurité de la force». Une explosion a détruit les deux bâtiments «qui se sont effondrés en un instant, alors que la majeure partie de la force était encore à l'intérieur ou à proximité».

Une enquête ouverte

Dans la foulée, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce «désastre», avant de rajouter : «Nous devons tirer toutes les leçons et tout faire pour préserver la vie de nos combattants». Et ce alors que cette perte est la plus importante depuis le début de l'offensive terrestre de Tsahal à Gaza le 27 octobre dernier.

Ce mardi, Tsahal a communiqué l'identité des réservistes tombés au combat sur son site internet en ne manquant pas de leur rendre hommage : «Nous avons travaillé pour localiser les victimes jusqu'aux dernières heures. La guerre a un prix lourd, voire très lourd. Nos réservistes ont sacrifié ce qui leur était le plus cher pour que nous puissions tous vivre ici en toute sécurité».

En réponse à cette attaque meurtrière, Tsahal a indiqué ce mardi matin dans un communiqué avoir «encerclé» la ville de Khan Younès. Des tirs d'artillerie israéliens à proximité de l'hôpital Nasser auraient retenti. Selon l'armée israélienne, les dirigeants locaux du Hamas se cacheraient actuellement à l'intérieur de l'établissement.