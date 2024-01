En proie aux flammes, la Colombie appelle à l'aide internationale pour combattre les incendies de forêt

La Colombie a lancé, jeudi 25 janvier, un appel à l'aide internationale pour faire face à une trentaine d'incendies de forêts qui font rage dans plusieurs régions et dans la capitale Bogota, où les flammes s'approchent des zones résidentielles.

Le pays lutte contre des incendies depuis mercredi, qui ont détruit 600 hectares de forêt. Selon l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (Ideam), 87% du pays est exposé à un «risque maximal» d'incendies.

Les États-Unis, le Chili, le Pérou et le Canada avaient déjà répondu positivement aux demandes d'aide de la Colombie pour contenir la progression des flammes. Au total, 31 incendies sont actifs depuis jeudi dans cinq régions du pays, selon la Protection civile (UNGRD). Quatre d'entre eux font rage dans la capitale, où un feu situé sur la colline El Cable, à la périphérie est de la ville, a gagné les abords d'un quartier résidentiel.

A la tombée de la nuit, la fumée enveloppait le centre de la ville de huit millions d'habitants où plus de 300 pompiers, militaires et secouristes ont été déployés pour lutter contre les flammes. Le maire a appelé la population à se protéger en portant des masques, et a annoncé la fermeture d'écoles et d’une université affectée par les fumées.

Depuis début novembre, 336 incendies de forêt ont été enregistrés dans 174 municipalités. Et au moins 6.618 hectares de végétation ont été dévastés, selon la protection civile colombienne.