Israël-Hamas : ce que l’on sait d’un possible accord pour la libération des otages

Plus d’une centaine d’otages sont toujours détenus par le Hamas, près de quatre mois après les attaques du 7 octobre en Israël. Un nouvel accord pour leur libération est en cours de négociation, selon des responsables américains.

Bientôt quatre mois après l’attaque du Hamas en Israël, la communauté internationale reste mobilisée pour faire libérer les otages toujours détenus par le groupe terroriste dans la bande de Gaza. Au total, 132 personnes sont toujours retenues en otage, parmi lesquelles 28 sont présumées mortes.

Des négociateurs américains ont partagé à la presse certaines avancées sur un potentiel accord de libération, mais vendredi dernier, la Maison Blanche a pourtant affirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à une annonce «imminente» concernant les otages. Des responsables américains, sous couvert d’anonymat, ont partagé au New York Times, puis à l’agence Associated Press, les contours de cet accord en cours de négociation.

Il se compose de plusieurs phases. La première consistera à cesser les combats pour permettre de libérer les femmes, les personnes âgées et les blessés restants. Dans un second temps, Israël et le Hamas devraient se mettre d’accord pour libérer les soldats israéliens ainsi que les civils. L’accord devrait également prévoir l’acheminement de davantage d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

S’il n’est pas encore scellé, les États-Unis espèrent que ce potentiel accord soit l’une des premières pierres de la résolution du conflit.

Des discussions entre les États-Unis, l'Égypte et le Qatar

Vendredi, le président américain Joe Biden s’est entretenu avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, puis avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, à propos des derniers événements dans la bande de Gaza et de la libération des otages. «Les deux dirigeants ont affirmé qu'un accord sur les otages était essentiel pour établir une pause humanitaire prolongée dans les combats et pour garantir qu'une aide humanitaire supplémentaire parvienne aux civils qui en ont besoin dans toute la bande de Gaza», a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Par ailleurs, le chef de la CIA, William Burns, est attendu à Paris ce dimanche pour évoquer ces mêmes sujets avec David Barnea, le chef de l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, ainsi qu'avec le premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani et le chef des services de renseignement égyptiens Abbas Kamel.

Lors des attaques du 7 octobre dernier, environ 250 otages avaient été capturés par le Hamas. Une centaine d’entre eux, notamment tous les mineurs, ont été libérés en novembre dernier durant une trêve. L'organisation terroriste a quant à elle fait savoir qu’elle ne consentirait à libérer de nouveaux otages qu’en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël.